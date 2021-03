Teória viazaného verša pre laikov - Gazel

Gazel je druh strofy, ktorá, aby som citoval jednu starú učebnicu s nehitovým názvom Teória literatúry pre stredné školy (1986), údajne v európskom básnictve zdomácnela kvôli svojej voľnej stavbe a ľubovoľnej veršovej dĺžke.

Fór spočíva v tom, že ju tvorí unikátny (slovom jeden) rým, ktorý sa opakuje na konci každého druhého verša. Je na posúdení čitateľa, či návrat k nosnej myšlienke prostredníctvom neustáleho opakovania slova či skupiny slov je ten druh umeleckej účinnosti, ktorý má aj dnes opodstatnenie.

V našich končinách gazely písal Vrchlický. Ako inak, čo ten nepísal! V slovenskom jazyku si knižne nespomínam na žiadny, čo neznamená, že sa nevyskytoval. Nečítal som ani zďaleka všetko. Na internete som kedysi našiel jeden dobrý príklad od slovenského tvorcu, ale „fčuleky“ to neviem dohľadať, nuž to doplním neskôr. Dúfam.

Gazel nie je forma, v ktorej by som sa cítil doma. Jednak ide prevažne o ľúbostnú poéziu a to je sféra, ktorá je intímna, neverejná. Taktiež zachováva pomerne zvláštnu schému rýmov (aa-ba-ca-da... xa), pričom dominantný rým môže byť v podstate refrénom. Často je to však len jedno slovo. Počet veršov kolíše od desiatich po tridsať, záverečné dvojveršie podčiarkuje všetko povedané, autori sa tam často otvorene podpísali. Pointou je dosiahnuť pocit, ako keď navliekate perly na šnúrku od náhrdelníka.

Nakoľko sa dvojveršia nerýmujú, postrehol som snahu v našich končinách využívať asonanciu, aby sa nám to ľahšie čítalo.

V neposlednom rade by gazel nemal byť vulgárny, na druhú stranu, kde inde by nadržaný muž (alebo rozvášnená žena, nikoho nediskriminujme!) mohol otvorenejšie vyjadriť môj vzťah k svojej vyvolenej (vyvolenému)? Tak to berte s rezervou. Ozaj, je to arabská forma, a preto sa hodí do dnešných časov priam exemplárne.

Na paplóne

Ja strácam svoju hlavu v tvojom lone

a ty ma učíš láske na paplóne.

Ja padám s túžbou k tvojim očiam vo sne

a ty len žmurkneš, sediac na paplóne.

Ja chcem sa, chcem ťa od šiat odbremeniť

ty odhaľuješ si nás na paplóne.

Ja horím, srdce aj tak nemám choré

a ty si liekom braným na paplóne.

Ja mením na cit verše tejto básne

a ty zas city v činy na paplóne.

Ja som jak larva zamotaná v kukle

a ty si múza zrodu na paplóne.

Ja som len verný sluha tvojho lona

a ty si moja víla na paplóne.

P. S.

Za celý svoj život som napísal dva gazely a tento je ten „lepší“. Aj z toho vidno, že to nie je práve ľahká forma.