Moonshadow - z piesne do komisku

Ohlasovanie edičných plánov českých komiksových vydavateľstiev beriem už roky ako povinnú jazdu, kde ma takmer nikdy nič neprekvapí. Ale vždy sa teším na moment, kedy k tomu prekvapeniu predsa len dôjde.

Tento rok ma najviac potešilo Comics Centrum, ktoré medzi záplavu obligátnych hellboyovských pohrobkov a pár ďalších zavedených titulov vtesnalo komiks Moonshadow - Měsíční stín.

Potešilo ma to o to viac, že ide o dielo na motívy skladby od najlepšieho pesničkára všetkých čias – Cata Stevensa. Toho milujem odmalička, skladby ako Lady D’Arbanville alebo Hard Headed Woman z Beat Clubu som si púšťal častejšie ako stíha premiér zvolávať tlačovky.

Steven Demetre Georgiou alias Cat Stevens sa na britskú hudobnú scénu vrhol v roku 1967, kedy vyšiel singel Matthew and Son. Počiatkom 70. rokov sa jeho albumy v USA vyšplhali na niekoľkonásobné platinové ocenenia a v podstate by si mohol svoju slávu užívať do aleluja, keby v roku 1977 neprestúpil na islam. Prijal meno Yusuf a o dva roky neskôr venoval všetky svoje gitary charite a vrhol sa na komunitný život. K hudbe sa vrátil v roku 2006 a v roku 2017 sa prvý raz vrátil aj k menu Cat Stevens. Osobne si myslím, že jeho farba hlasu je jedinečná, nepoznám nikoho, kto by spieval podobne. V kombinácii s chytľavými i clivými melódiami nemá na svete konkurenciu. Preto ho považujem za najlepšieho pesničkára vôbec.

Skladba Moonshadow vyšla v roku 1970 ako b-strana singlu Father and Son, nasledujúci rok sa zjavila na albume Teaser and the Firecat a aj ako a-strana singlu. Stevens sa priznal, že idea mu napadla na dovolenke v Španielsku, kde raz večer zazrel odraz svojho tieňa a zdalo sa mu to úžasné, keďže pochádzal z West Endu z Londýna a tam mesiac ani len nezazrel cez temnotu a svetlá pouličných lámp. V roku 1977 sa skladba objavila ako súčasť víťazného krátkeho filmu rovnakého názvu v rámci Fantastic Animation Festival. Cat Stevens vymyslel príbeh o padlom mesiaci, ktorý sa hlavný hrdina a jeho mačka rozhodnú vrátiť na oblohu. Nahovoril ho Spike Milligan. Toto je ono:

Ten text je pomerne stručný. V origináli znie nasledovne:

Oh, I'm bein' followed by a moonshadow, moon shadow, moonshadow

Leapin and hoppin' on a moonshadow, moonshadow, moonshadow

And if I ever lose my hands, lose my plough, lose my land

Oh if I ever lose my hands, Oh if I won't have to work no more

And if I ever lose my eyes, if my colours all run dry

Yes if I ever lose my eyes, Oh if I won't have to cry no more

Oh, I'm bein' followed by a moonshadow, moon shadow, moonshadow

Leapin and hoppin' on a moonshadow, moonshadow, moonshadow

And if I ever lose my legs, I won't moan, and I won't beg

Yes if I ever lose my legs, Oh if I won't have to walk no more

And if I ever lose my mouth, all my teeth, north and south

Yes if I ever lose my mouth, Oh if I won't have to talk

Did it take long to find me? I asked the faithful light

Did it take long to find me? And are you gonna stay the night

Moonshadow, moonshadow, moonshadow, moonshadow

Tu je v mojom nešikovnom preklade:

Och, sleduje ma mesačný tieň, mesačný tieň, mesačný tieň

Skáčem a hupsnem na mesačný tieň, mesačný tieň, mesačný tieň.

A až niekedy prídem o nohy, nebudem skučať, nebudem prosiť,

Áno, až niekedy prídem o nohy, och, už nebudem viac chodiť.

A až niekedy prídem o ústa, o všetky zuby, severne i južne (hore i dole)

Áno, až niekedy prídem o ústa, och, už nebudem môcť hovoriť.

Trvalo ti dlho nájsť ma? Opýtal som sa verného svetla.

Trvalo ti dlho nájsť ma? A ostaneš na noc?

Mesačný tieň, mesačný tieň, mesačný tieň, mesačný tieň

Isto uznáte, že deja moc neponúka, nuž o čom bude komiks? O vizuálnych orgiách. Voľné archy zverejnilo Comics Centrum na svojom facebookovom profile, dovolil som si ukážku zavesiť aj sem:

Bude aj limitovaná edícia, zatiaľ je jej vzhľad zahalený rúškom necovidového tajomstva. Príbeh komiksu je možné zhrnúť do krátkeho statusu – satirický príbeh o dospievaní. Pôvodne vychádzal v rokoch 1985-1987 v marvelovskej odnoži Epic Comics. J. M. DeMatteis je rešpektovaný komiskový scenárista, fanúšikovia, čo ja viem, napríklad Spider-Mana vedia, ostatní sa dozvedia. Výtvarníci John J. Muth, Kent Williams a George Pratt odviedli neopakovateľnú robotu. Comics Centrum vydáva veľkoformátové súborné vydanie a pokiaľ ste priaznivci sekvenčného umenia a potrpíte si na výtvarnú stránku veci, nie je nad čím uvažovať.

Iste, máme zákaz vychádzania, ktovie ako budú fungovať dodávky tovarov, ale osobne si myslím, že uzávera-neuzávera, toto dielo si zaslúži svoje miesto v knižnici, pod stromčekom, skrátka medzi ľuďmi. Dúfam, že sa ku mne dostane čo najskôr. Vyjsť má cca v polovici novembra, azda sa tak stane.