Marta Franeková – Rozprávanky

Knihy poézie sú ako dinosaury. Aj keď už vlastne vyhynuli, každý rok nachádzam nové a nové dôkazy o ich existencii. Jeden z mojich nedávnych objavov pomenovala Marta Franeková milým slovom Rozprávanky.

Marta Franeková je veľmi dobrá poetka. To nie je citát z múdreho zdroja, ide o môj vlastný hodnotiaci súd. Osobne som ju neosobne stretol na facebooku, jej minimalistické, ale trefné verše, vytŕčali z húšťavy buriny ako tá povestná žltá ľalia obliehaná tŕním, chrastím. Kým som dumal, kde „schrastím“ niektorú z jej knižiek (vypátral som, že ich má tri, Nemé volavky (2012), Odklonené svety (2015) a Rozprávanky (2019)), riešenie sa našlo samo. Posledné menované dielo doputovalo pekne aj s venovaním poštou rovno z miesta bydliska samotnej autorky. Samozrejme, neobišlo sa to bez môjho prosím a ďakujem.

Kniha má na pohľad smotanový až matný kriedový nádych, milovníci bielej kávy ju môžu bez obáv čítať popri chlipkaní, prípadné škvrny na papieri splynú. Výtvarná stránka je skúpa na rozmanitosť. Okrem obalu sa v knihe nachádzajú tri portréty (autorky?) ženy. V mladosti, dospelosti a zrelosti. Uvádzajú tri časti zbierky – Niekoľko dní, Prievaly, Samovravy.

deň keď sa nikto nedíva

si v kuchyni číslujem kroky

aby som nemusela myslieť na to

že bosá už neznejem

tak ľahko ako voda

už nemám toľko pohľadov

ibe dve oči a okuliare

keď ležím

ráno tiež vylihuje

v hlavách nám hustnú spomienky

na okrídlené rybky ktoré sa ho nedožili

až sa napokon samo rozžblnkoce

zvinie ma k sebe do svetra sŕkavo

pochlipkávam kávu

zapotrošená vo fragmentoch

čo si preglgol

na kuchynskom stole

nerátam

Básne v tejto knižke sú nesmierne citlivé, vyžaruje z nich svetská (nie svetácka) životná skúsenosť. Štipka melanchólie, žajdlík futurologických vízií budúcnosti, za hrsť spomienok na časy dávno minulé, ktoré však nikdy úplne nezmizli... A plná noša prírodných fresiek, vôní, svetla, súmrakov...

odkedy

si pamätám moje vlasy

zrejú

na miestach kde ostáva slama ich nútim

padať pomedzi prsty

rozvrkočené

spôsobom ako niekedy

kontrolujem tmu

príliš slabá na boj o priazeň sťahovavých

cez otvorené ruky

odrazu

si spomeniem

ako sme sa smiali

slová nám rástli s krídlami

jasnozrivo

detskou hravosťou potláčali vedomie

že sa nám spolu nikdy nerozodní

a ešte toľko

som ti chcela

kým slnko naozaj zhasne

odvtedy

si predstavujem

ako hniezdiš

na temene mojej hlavy

skôr ako ma prebudíš

tónom hlasu pre blízkych

ktorí sa nikdy nepriblížia

k pokušeniu

ti prezradím ako málo miesta v hrudi ostáva

vyhladovaným

Marta (snáď môžem použiť toto oslovenie, ak nie, azda mi nedá poza uši) píše nesmierne koncentrovane. Neplytvá slovami, hoci niektoré básne sú celkom dlhé. Všetko je akoby jeden tok slov. Zabudnite na bodky, čiarky, veľké písmená, všetko je to len samovoľne plynúci zástup slov, výrazov, obrazov a nálad. Vyžaduje si miestami sústredeného čitateľa, pretože niektoré myšlienky skončia v polovici verša a bez intuície sa v tom človek ľahko stratí. Čo by som označil za zámer, kebyže chcem, ale nechcem. Veľmi sa mi páči rozvinutá slovná zásoba, ktorá dáva básňam čosi výsostne našské, slovenské, ľúbivé (brnkadlá, zapotrošený, preddomie, čírenie, prliľnutá, prievaly...). Napokon, samotný názov zbierky je kúzelný – Rozprávanky. Všetky cesty v tomto prípade vedú od rýmov, ale vôbec mi to neprekáža. Symbióza pocitov a neprehliadnuteľne racionálneho prístupu k básňam ako ku sochám, ktoré je potrebné vysekať z kameňa, vyrezať z dreva, vypísať z pera, sa snúbi s prostým faktom. Je to prirodzené.

vari by som mohla

nepatriť sem

aj keď mi dych trnie obavou

že do prázdna

trpezlivo kráčam

ako bolesť

ona mi ťa vráti

so všetkou nehou

pretože jediná z jabloní mám v očiach

rieku a moje obľúbené postavy

sú stále stromy

Informácie o vydaní sú strohé ako odpovede obžalovaného po rade od advokáta, aby mlčal. Knihu si autorka vydala vlastným nákladom, ilustroval ju Juraj Bocian, grafiku obstaral Pavol Janoško, DTP Perfekt a tlač realizovala firma KASICO. Napriek tomu je v kóde ISBN ako vydavateľ zakódovaný Perfekt. Knihu podporil literárny fond a pochybujem, že mu to možno mať za zlé. Naopak! Pevná väzba knižke svedčí, vidno, že ju pripravoval niekto, kto sa nehanbí za formálnu stránku veci. Vakát, titulný list (dokonca zdupľovaný, čo je asi zbytočné), tiráž, nič nechýba. Som rád, že je tu aj obsah. Hneď človek vie, že to nie je dielo, ktoré šetrí na autorských hárkoch a pre túžbu autora napchať do knihy čo najviac svojich tvorivých prehánok kašle na čitateľský komfort.

Čo by som dodal na záver? Knihu možno kúpiť napríklad v Martinuse, prípadne vydrankať priamo od autorky. Oplatí sa, vonia človečinou (kniha, avšak nepochybujem, že aj autorka), nadhľadom, vhľadom, výhľadom i hladom po duchovnej strave. Skrátka, je to poézia s veľkým „P“. Poézie v „samovydaniach“ je v posledných rokoch pomerne veľa. A mnohé poetické zbierky sú zbytočné. Nie preto, lebo majú úzky alebo masový okruh priaznivcov. Je to preto, lebo sú prázdne ako ulice počas karantény. Nie je umenie oslavovať nedokonalosť, banalitu, gýč. Umenie je pokúsiť sa o dokonalosť. Teší ma každý takýto pokus, každá kniha, ktorá má zmysel, poslanie a význam. Ako Rozprávanky.

Všetky citácie sú prevzaté z knihy:

FRANEKOVÁ, Marta. Rozprávanky. [S.l.] : Marta Franeková. 69 s. ISBN 978-80-8046-955-9